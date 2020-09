Magazine Mumuzinho substitui Claudia Leitte

O retorno da quinta temporada do The Voice Kids será marca por uma mudança: Mumuzinho passa a ser o novo técnico do reality musical junto da dupla Simone & Simaria e Carlinhos Brown. O cantor recebe o bastão de Claudia Leitte, que não participará como técnica da fase final da atração.“Nesse momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei de acompanha...