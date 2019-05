Magazine Mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes e saudáveis, diz professor Professor de ciência comportamental, Paul Dolan acredita que homens se beneficiam mais do casamento do que mulheres

De acordo com um professor de ciência comportamental da London School of Economics, as mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes. O especialista em felicidade Paul Dolan defendeu que homens se beneficiam com o casamento porque se acalmam, enquanto o mesmo não ocorre com mulheres. "Você corre menos riscos, ganha mais dinheiro no trabalho e vive um pouco mais. ...