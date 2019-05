Magazine Mulheres falam sobre os desafios da maternidade solo Segundo dados do IBGE, até 2017, cerca de 18 milhões de lares eram chefiados por figuras femininas

“Que toda mãe tenha sua história, e que nenhuma maternidade tenha roteiro.” A frase, que dá as boas-vindas a quem visita, no Instagram, o perfil A Mãe Solo, criado pela paulista Thaiz Leão, é quase um mantra para as mulheres que decidiram, com ou sem planejamento, enfrentar sozinhas os desafios de gerar e criar os filhos. É que, apesar de serem muitas, as que vivem a ...