A paixão da professora Ana Lídia Ferreira, de 39 anos, pelo batom é um caso sério. No cotidiano normal, ela dificilmente sai de casa sem o produto que coleciona em diferentes formatos e cores. Contudo, desde o início do isolamento social, regra básica do manual de combate à pandemia do novo coronavírus, tanto o batom quanto o restante da maquiagem ficaram esquecidos na gaveta do armário. “Na primeira semana em casa, ficava os dias inteiros de pijama. Mas percebi que aquilo não estava me fazendo bem”, conta Ana, que divide o cotidiano da quarentena com o marido, o aposentado Ricardo Ottoni, e a filha Beatriz, de 3 anos.

Influenciada pela fotógrafa de mulheres Mirian Olimpia, Ana Lídia aceitou o desafio de produzir autorretratos durante esse período. A proposta é simples: a mulher redescobrir a beleza e, consequentemente, a autoestima por meio das fotografias. Confinadas em casa, sem poder retomar suas atividades diárias, muitas têm feito verdadeiros diários visuais na internet. “Achei muito bacana a ideia. Foram dez minutos que tirei para mim. Vesti uma roupa bonita, me maquiei, procurei uma boa luz e tirei as fotos. Acho que é uma maneira também de lidar com esse período de tanta ansiedade. Cheguei a comentar com meu marido que parece uma bobagem, mas que mudou meu dia para melhor”, conta a professora.

As fotos são publicadas com a hashtag #retratevocê. Mirian Olimpia conta que o movimento começou de maneira bem despretensiosa. Sem poder trabalhar, a fotógrafa passou a produzir autorretratos publicados no perfil do Instagram. “Sempre usei a rede social como espécie de portfólio. Comecei a dar dicas de como fazer a foto usando o aparelho de celular e muitas seguidoras, entre elas algumas clientes, passaram a fazer suas fotos em casa e me marcarem no Instagram. Gosto da ideia do autorretrato como uma ferramenta de conexão interna e autodescoberta”, conta a fotógrafa, que é especialista no estilo boudoir (pronuncia-se “boduá”).

O principal objetivo de um fotógrafo boudoir é conseguir capturar a essência do corpo de uma mulher por meio dos melhores ângulos. O ensaio costuma ser realizado com lingeries, deixando a mulher sexy, mas não vulgar. É comum que a noiva o faça para presentear o futuro marido. “Quando fiz meu ensaio, foi realmente para presentear meu marido, mas as fotos tiveram efeito tão grande na minha autoestima que virou um presente para mim”, explica a escrevente de cartório Carla Lima França, de 31 anos.

Ela também aproveitou as dicas de Mirian para produzir autorretratos durante a quarentena. Para Carla, mais do que uma forma de aliviar o estresse e a tensão, as fotos representam um momento de autocuidado com reforço da autoestima durante o cotidiano de tensão e de incerteza. “É uma forma de aproveitar o tempo ocioso e direcionar toda energia acumulada para algo positivo”, conta a moça, que compartilha com suas seguidoras os resultados dos cliques. Ela ressalta que fazer as fotos é também uma espécie de autocarinho.

Para a professora Thailla de Lima Franco, de 38 anos, as pessoas estão descobrindo novas formas de permanecer positivas e cuidar de si mesmas durante o período de isolamento social. É preciso respeitar como cada um vem encarando esse período, ao buscar algo para distrair a mente e tentar aliviar a tensão mesmo que por alguns instantes do dia. “Tenho tido a liberdade de me fotografar sem a pressão do olhar estético. Não estou mais preocupada com a barriguinha aparecendo ou com o fato do meu cabelo estar bagunçado. As fotos foram uma forma que encontrei de me amar e me olhar com mais carinho. Cuidar bem de mim para que possa cuidar do próximo”, explica a professora, que compartilha a quarentena com duas filhas.