Mulher de Livinho diz que cantor passou por livramento e que está 'feliz pela vida'

Byanca Gabarron, mulher do cantor MC Livinho, 26, usou o próprio Instagram do músico para tranquilizar os fãs do artista. Segundo ela, ele passou por um "livramento", mas não revelou o que de fato aconteceu. "Queria agradecer por todas as orações, por todo mundo que se preocupou com o Oliver. Agora está tudo bem. Ele está abalado com tudo que aconteceu", começou. "Ele está bem, n...