Magazine Muitos projetos para 2020

Juraildes da Cruz já tem compromisso marcado após o fim da turnê. O artista gravará o primeiro DVD da carreira, a partir de maio, com repertório voltado para os grandes sucessos da carreira e com canções mais novas. “Passou da hora de fazer um registro ao vivo”, comemora. Também está nos planos do cantor lançar um novo disco de inéditas. “Tenho canções guardadas em c...