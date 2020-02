Magazine Muitas cores, personagens e plumas no Carnaval dos Amigos em Goiânia O que não falta é criatividade para os foliões no pré-carnaval de Goiânia na concentração no Oliveira’s Place

Joaninha, monge e faraó. O que não falta é criatividade para os foliões no pré-carnaval de Goiânia na concentração no Oliveira’s Place, no Setor Bueno. O servidor público Pablo Torrico, de 27 anos, que participa da festa pelo terceiro ano seguido, se fantasiou de faraó. “Gosto muito deste personagem.” Já o auxiliar financeiro Marcelo Augusto da Silva, de 24 anos, ...