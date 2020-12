Magazine Muita cor, muito som: Trolls 2 merece ir ao hall da fama de desenhos para crianças e adultos A continuação das aventuras dos personagens criados com textura de tecido é mais divertida e mais ambiciosa que o original

Quatro anos depois do primeiro filme, Trolls 2, em exibição nos cinemas, consegue algo raro entre as muitas franquias de animação que alcançam grande sucesso. A continuação das aventuras dos personagens criados com textura de tecido é mais divertida e mais ambiciosa que o original.Agora, o universo proposto pelos animadores se conecta completamente à música...