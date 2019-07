Magazine Presente em 15% da população, síndrome do intestino irritável provoca série de incômodos Confundido com outros males como a intolerância a lactose e a doença celíaca causada por reação ao glúten, sintomas podem durar anos

É como se a cada refeição um balão de gás fosse inflado no trato digestivo de quem sofre da síndrome do intestino irritável. O desconforto dos gases após as refeições – em alguns casos, é preciso ir imediatamente ao banheiro – é apenas alguns dos desconfortos pelos quais passam quem sofre com o mal. Com diagnóstico complicado, mas com diversas possibilidades de ...