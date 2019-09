Magazine Muita água nessa hora: hidratação é regra para enfrentar período mais quente do ano Recomendação se mantém mesmo com o refresco da chuva

Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha a água mineral. O hit que já virou um hino de carnaval não sai da boca dos vendedores ambulantes, que vêm faturando alto com a venda de água desde maio, quando a meteorologia registrou, antes de quarta-feira, a última chuva em solo goiano. A chuva da semana passada até refrescou o clima, diminuindo as altas temperat...