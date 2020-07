Magazine Mudanças de protocolo

Dentro de alguns dias, o estúdio Vortex completa 110 dias fechado. “Por uma questão de consciência, optamos por seguir a recomendação de quarentena para evitar aglomerações no local. Somos sete profissionais, mais clientes, mais funcionários e a contaminação do vírus acontece de forma muita rápida”, destaca Adrien Dorme, tatuador e proprietário do local. Até que cons...