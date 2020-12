Magazine Mudanças de parâmetros

De volta a Hollywood, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas voltou a causar alvoroço depois do Oscar de Parasita. Primeiro, ao anunciar que filmes lançados apenas no streaming seriam elegíveis para a próxima edição do prêmio, que foi atrasada em dois meses, para abril.Em setembro, foi a vez de a instituição atacar as críticas que recebe há anos pela falta...