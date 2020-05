Magazine Mudança para os EUA

Guilherme Vieira conta que mudou-se para os EUA uma semana após a formatura do curso de Direito na PUC Goiás. O planejamento inicial era apenas passar um período de férias, mas acabou conseguindo um emprego. “Vim com o intuito de passear e me qualificar; porém, as coisas foram tomando uma proporção maior, tanto na vida pessoal como na profissional. Não imaginaria que pod...