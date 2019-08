Magazine Mucio Nunes abre mostra sobre homem e tecnologia Trabalhos, expostos até setembro, foram produzidos em técnicas de grafite, acrílica sobre tela, aquarela e tinta a óleo

O artista plástico Mucio Nunes abre nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, a mostra Engrenagem Sensorial (foto). Entre técnicas que passeiam pelo grafite, acrílica sobre tela, aquarela e tinta a óleo, as obras ficarão expostas até 30 de setembro, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A proposta da mostra é lançar uma reflexão sobre a relação do homem com a máq...