Magazine Mr. Gyn se apresenta na Cerrado Cervejaria Renda do show será destinada ao Ministério Filantrópico Terra Fértil

Uma das mais conhecidas bandas do pop rock goiano, a Mr. Gyn (foto) se apresenta neste sábado, a partir das 23 horas, na Cerrado Cervejaria. No repertório do show, sucessos como Sonhando, Minha Juventude e Você Se Foi, além de interpretações de clássicos nacionais. O ingresso para a noite custa R$ 25. Toda a renda do show será destinada ao Ministério Filantrópico Te...