Magazine Mr. Dreamer: documentário sobre angústias da vida chega ao Globoplay “Esse documentário é o novo divisor de águas da minha vida. Uma forma de morte e renascimento”, define Pedro Sirotsky.

“O que você está fazendo com sua vida?”. Esta é a principal provocação do documentário Mr. Dreamer, que acaba de estrear no Globoplay. O docudrama explora com profundidade as angústias do mundo contemporâneo ao relatar a história do empresário que interrompeu seu sonho na juventude, e agora luta contra o tempo e a pandemia para reencontrar sua essência.Pedro tinha 17 anos em 1973...