Magazine MP apura aglomeração e pessoas sem máscara em show de Henrique e Juliano em Porto Nacional Assessoria de imprensa informou que os convidados foram testados e só entraram ao apresentar resultado negativo. Para promotoria, condições da apresentação “caracterizam violação de regras sanitária”

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) iniciou nesta segunda-feira (12) apuração sobre a gravação do DVD da dupla sertaneja Henrique e Juliano, no último sábado (10), na fazenda Terra Prometida, em Porto Nacional, onde a família dos cantores mora. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram centenas de pessoas aglomeradas e sem a utilização de máscaras. A Prefei...