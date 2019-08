Magazine Movimento contra vacina gera preocupação e evidência perigos do movimento que prega a não-imunização O recente surto de sarampo, doença facilmente evitável, é a mais visível consequência do movimento antivacina que cresce no Brasil

Os boatos estão espalhados em grupos de WhatsApp, Facebook e vídeos do YouTube. O movimento não é recente, mas ganhou força com as redes sociais e suas fake news. Basicamente pregam que vacinas são algo a ser evitado. Que em vez de proteger de doenças, causam mais males. Por mais absurdo que possa parecer, os riscos da teoria que prega a não-imunização têm sido ...