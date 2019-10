Em cartaz de 1984 da célebre exposição no Rio de Janeiro, a indagação ilustra os dizeres em letras garrafais Como Vai Você, Geração Oitenta?. Tendência artística na arte brasileira durante a década, o movimento tem como principal característica um retorno à pintura mais subjetiva.

Na mostra daquele ano, 123 artistas brasileiros expuseram suas obras, entre eles Daniel Senise, Beatriz Milhazes, Leonilson e Leda Catunda, que agora compõem a exposição do Centro Cultural UFG. “É uma geração que trabalha com a irreverência, em tons de humor, mas com aspectos lúdicos. Há cores vibrantes”, explica o curador Aguinaldo Coelho.