Magazine Motivos para escolher o inverno Mesmo que por aqui não se sinta na pele a chegada do inverno, que começa no dia 21 e segue até 23 de setembro, o período é o mais indicado para a realização de cirurgias plásticas. Confira alguns dos motivos:

EXPOSIÇÃO SOLAR: durante o inverno, é mais fácil evitar a exposição solar, o que reduz problemas de cicatrização e o aparecimento de manchas de pele MALHAS E CINTAS: o clima mais ameno facilita o uso das malhas cirúrgicas, que têm ação compressiva e podem causar assaduras por conta do calorREDUÇÃO DO INCHAÇO: com o tempo mais fresquinho, o corpo re...