Mostra "Terror Giallo Italiano" começa nesta quarta no Sesc Anápolis

A mostra Terror Giallo Italiano ganha espaço no Sesc Anápolis, a partir desta quarta-feira, com exibições gratuitas que seguem até sábado. Com foco em obras com formas narrativas impactantes, a mostra destacará um filme por dia. Nesta quarta, o destaque é o filme Seis Mulheres Para o Assassino (foto), exibido às 18 horas. No enredo, Isabella, uma jovem modelo, é assass...