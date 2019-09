Magazine Mostra reúne trabalhos sobre meio ambiente produzidos por jovens estudantes

A mostra fotográfica Naturalmente – O Que é Natural? O Que Está na sua Mente está aberta para visitação, diariamente, das 10 às 22 horas, no piso 2 do Shopping Bougainville, com entrada franca. Com 48 fotografias, a exposição reúne trabalhos de jovens estudantes da Interschool, com foco foram em elementos da natureza. Resultado de projeto escolar, as produções tiveram o...