Magazine Mostra reúne trabalho de cinco artistas mulheres

A exposição de artes visuais Kreema segue aberta para visitação até 13 de junho no coletivo Habite, em Goiânia. A mostra recebe produções das artistas Ana Maranhão (na foto, um de seus trabalhos), Joana Tábata, Julia Silva, Michelle Santos e Raquel Rocha. Ana é estudante de artes visuais, tem produção em aquarelas e desenhos em nanquim com temas diversos, com...