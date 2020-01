Magazine Mostra individual 'Poteiro, o Popular e o Público' será aberto nesta terça-feira em Belo Horizonte Com curadoria de Leno Veras, um dos nomes mais promissores no meio, a exposição apresenta um conjunto de 29 trabalhos, na técnica óleo sobre tela, numa viagem histórica que vai além da chegada dos portugueses ao Brasil

Talvez no universo das artes plásticas ninguém tenha registrado o descobrimento do Brasil de uma maneira tão detalhista como Antonio Poteiro (1925-2010). Desde a chegada das primeiras caravelas portuguesas até a construção de Brasília nada passou despercebido pelo olhar clínico do artista. Esse imaginário do pintor faz parte da exposição Poteiro, o Popular e o Públi...