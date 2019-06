Magazine Mostra destaca trabalhos fotográficos em azulejos no Café Cariño

Segue até 13 de junho, no Café Cariño, a exposição Photo Chronos com trabalhos fotográficos em azulejos de Drumond Junior (foto) e curadoria de Alex Badim. A mostra foca em arquitetura e história. Drumond é educador social e sempre foi apaixonado por tudo que envolve estética e criatividade. Pesquisador na área de Ciências Sociais, o artista trabalha com fotografia em azul...