Magazine Mostra de design homenageia tamanduá-bandeira e leiloa peças

A mostra Tamanduá-bandeira: Uma História pra Contá será aberta nesta terça-feira, às 18 horas, no Shopping Bougainville, com a realização de leilão das peças que serão expostas. Ao todo, são 56 esculturas customizadas por diversos profissionais e diletantes, que ficarão expostas para visitação do público gratuitamente no local até o dia 29 de março. A renda da venda das p...