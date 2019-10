Magazine Mostra celebra 50 anos do Museu de Arte Sacra da Boa Morte na cidade de Goiás O Museu de Arte Sacra da Boa Morte, na cidade de Goiás, abre nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, a exposição coletiva 50 + 50

O Museu de Arte Sacra da Boa Morte, na cidade de Goiás, abre nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, a exposição coletiva 50 + 50, em comemoração aos 50 anos do Museu. A mostra é itinerante e será realizada também na Catedral de Sant’Ana, Pousada do Sol, sede do Iphan, Instituto Biapó e Igreja Nossa Senhora da Abadia. A curadoria e coordenação é assinada pelo críti...