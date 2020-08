Magazine Mostra apresenta a partir desta sexta-feira (14) filmes de Eryk Rocha

Tem início nesta sexta-feira, e prossegue até dia 28, no site do Itaú Cultural, um ciclo de filmes com um recorte da obra do cineasta Eryk Rocha. A mostra, gratuita, mergulha na mentalidade do cinema brasileiro, a partir de histórias que se aproximam da realidade das pessoas. Alguns dos temas seguem pela cultura popular nas comunidades cariocas, a realidade de joven...