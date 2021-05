Magazine Morte de Paulo Gustavo por Covid-19 repercute na imprensa internacional A notícia de que o humorista faleceu na noite desta terça-feira (4), por complicações em decorrência da Covid-19, esteve em importantes jornais espanhóis e argentinos

A morte do ator Paulo Gustavo tem causado repercussão também na mídia internacional. A notícia de que o humorista faleceu na noite desta terça-feira (4), por complicações em decorrência da Covid-19, esteve em importantes jornais espanhóis e argentinos. O jornal argentino Lá Nacion destacou a comoção do povo brasileiro com o falecimento do comediante. "O ator e come...