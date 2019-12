Magazine Morre Zilda Cardoso, a dona Catifunda de 'escolinha do professor Raimundo' Atriz tinha 83 anos; segundo perícia, ela morreu de causas naturais

Zilda Cardoso, atriz que interpretou a Dona Catifunda de Escolinha do Professor Raimundo, morreu na manhã desta sexta-feira, 20, em seu apartamento no centro de São Paulo. Segundo a perícia, Zilda, de 83 anos, teve morte natural. Nascida em São Paulo, ela começou a carreira no início dos anos 1960. Em O Riso é o Limite, programa da extinta TV Rio dirigido por Carlos ...