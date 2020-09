Magazine Morre Quino, criador da Mafalda Ele era o pai de uma das personagens mais famosas do mundo dos quadrinhos, a inconformada Mafalda, uma menina de classe média argentina nascida em setembro de 1964, fã dos Beatles, de panquecas e que odeia sopa

O chargista e artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu nesta quarta-feira, aos 88, em Mendoza, sua cidade natal. "Morreu Quino e, com isso, todas as pessoas boas deste país e do mundo vão chorar", disse Daniel Divinsky, seu editor, ao anunciar a morte por meio das redes sociais.