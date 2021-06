Magazine Morre o jornalista e escritor Artur Xexéo Ele tinha 69 anos e não resistiu a um linfoma

Morreu neste domingo (27) o escritor e jornalista Artur Xexéo, aos 69 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, devido a um linfoma. Xexéo atuava como colunista do jornal O Globo e comentarista da GloboNews. Ao longo de sua carreira, trabalhou em veículos como as revistas Veja e IstoÉ, e o Jornal do Brasil. Na Globo, participava desde ...