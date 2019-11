Magazine Morre o humorista Rapadura, do elenco do programa ‘A Praça é Nossa’ O comediante estava internado em UTI após passar por cirurgia no intestino

Morreu na tarde desta terça-feira (26) o humorista Charles Guttenberg, conhecido como Rapadura. O comediante ficou conhecido pelas participações no programa “A Praça é Nossa”, do SBT. Rapadura estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Jundiaí (SP), onde passou por uma operação no intestino. As informações sobre as causas da morte e o lo...