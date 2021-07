Magazine Morre o escritor e jornalista Jaime Sautchuk, um dos criadores do Fica Natural de Joaçaba (SC), ele morava em Cristalina, no entorno do Distrito Federal

Morreu nesta quarta-feira (14), aos 67 anos, o escritor e jornalista Jaime Sautchuk. Natural de Joaçaba (SC), ele morava em Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Foi correspondente internacional, escreveu diversos livros e era um dos criadores do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). Com uma lesão no coração, Sautchuk estava intern...