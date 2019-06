Magazine Morre o crítico de cinema Rubens Ewald Filho, aos 74 anos Crítico de cinema estava internado desde 25 de maio, no Hospital Samatarino

Morreu nesta quarta-feira, 19, o crítico de cinema Rubens Ewald Filho, aos 74 anos. Rubinho, como era tratado pelos amigos e colegas, estava internado desde o dia 25 de maio no Hospital Samaritano, em São Paulo. Entre os críticos, ele é conhecido como “o senhor Oscar”. Por seu grande conhecimento do cinema norte-americano, e do seu sistema de premiação, Rubens Ewald ...