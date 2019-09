Magazine Morre o compositor Elton Medeiros, parceiro de Cartola e Paulinho da Viola Autor de clássicos como 'O Sol Nascerá' e 'Onde a Dor Não Tem Razão', Elton Medeiros tinha 89 anos e foi parceiro de Cartola e Paulinho da Viola, entre tantos outros músicos brasileiros

O compositor Elton Medeiros morreu aos 89 anos, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 3. Recentemente, Medeiros ficou internado por um mês internado, mas havia voltado para casa. Na segunda-feira, 2, ele passou mal e foi levado de volta ao hospital. A informação da morte do compositor foi confirmada na página oficial de Elton no Facebook e lamentada por amigos e...