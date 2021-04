Magazine Morre maestro José Eduardo Morais, vítima de câncer Figura importante para a cultura do Estado, o maestro estava internado desde o dia 11. Velório e enterro serão ainda nesta segunda-feira (19)

O maestro e compositor José Eduardo Morais morreu às 6 da manhã desta segunda-feira (19) em decorrência de um câncer. Ele estava internado desde o dia 11 de abril após uma piora no quadro da doença. Zé, como era chamado entre amigos e pessoas próximas, tinha 66 anos. Há cerca de dois anos enfrentava um câncer no intestino que culminou em metástase no fígado. O maestr...