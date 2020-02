Magazine Morre Lynn Cohen, atriz de 'Jogos Vorazes' e 'Sex and the City', aos 86 anos Causa da morte não foi revelada. Nascida em Kansas City, no Missouri, a artista teve uma longa e diversificada carreira no teatro, cinema e televisão

Conhecida por interpretar a governanta franca Magda em Sex and the City, a atriz Lynn Cohen morreu aos 86 anos na sexta-feira, 14.A artista, que também atuou em Jogos Vorazes: Em Chamas, estava em Nova York, segundo informou o empresário dela, Josh Pultz. A causa da morte não foi revelada.Nascida em Kansas City, no Missouri, Lynn teve uma longa e diversificada ca...