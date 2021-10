Magazine Morre Gilberto Braga, autor de 'Vale Tudo' e 'Anos Rebeldes', aos 75 anos Gilberto, sofria da doença de Alzheimer e estava internado em hospital no Rio de Janeiro

Autor de telenovelas como "Vale Tudo" e "Paraíso Tropical", Gilberto Braga morreu na noite desta terça-feira (26), aos 75 anos. Ele sofria da doença de Alzheimer e estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, devido a uma infecção gerada por uma perfuração do esôfago. O dramaturgo, que era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, não resistiu às c...