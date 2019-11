Magazine Morre Fábio Barreto, diretor de 'Lula, o Filho do Brasil' e 'O Quatrilho' Cineasta estava em coma havia quase dez anos

O cineasta Fábio Barreto, diretor de filmes como “O Quatrilho” e “Lula, o Filho do Brasil”, morreu por volta das 19 horas desta quarta-feira, 20, aos 62 anos, no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Filho de Luiz Carlos Barreto e irmão de Bruno Barreto, ambos também cineastas, Fábio estava em coma havia quase dez anos, após sofrer um aci...