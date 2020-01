Magazine Morre em São Paulo, o jornalista cultural Pedro Rocha O jornalista e repórter Pedro Rocha morreu nesta sexta-feira (3) aos 27 anos, após uma parada cardiorrespiratória

O jornalista e repórter Pedro Rocha morreu nesta sexta-feira, 3, aos 27 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Ele estava no apartamento onde morava, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. Rochinha, como era chamado pelos colegas do Caderno 2, do jornal O Estado de S. Paulo, escreveu sobre cultura pop, música e séries. Após atuar por três a...