Magazine Morre coreógrafo goiano Henrique Camargo Henrique além de professor, coreógrafo e diretor artístico do Ballet e Cia de Goiânia estudava doutorado no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG

O professor, coreógrafo e diretor artístico do Ballet e Cia de Goiânia, Henrique Camargo morreu nesta sexta-feira (17). Segundo informações de amigos próximos ele teria contraído dengue e logo após uma pneumonia. Ele estava internado em um hospital na capital. Henrique era diplomado pela Royal Academy of Dancing of London; graduado em Educação Física; mestre...