Magazine Morre Contardo Calligaris, o psicanalista italiano que pôs o Brasil no divã Nascido em Milão, o também escritor e dramaturgo era colunista da Folha desde 1999

O estilo de se expressar de Contardo Calligaris, morto nesta terça-feira (30), aos 72 anos, era bastante particular. Gestual envolvente, olhar sedutor, tiradas irônicas e um sotaque que embaralhava italiano, inglês e português eram a marca de sua presença tanto num debate profissional como no hábito de que ele tanto gostava, o da tertúlia com os amigos. A morte ...