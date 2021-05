Magazine Morre aos 96 anos Nelson Sargento, vítima da Covid-19 Sambista estava internado com a doença desde a sexta (21)

Nelson Sargento morava no Salgueiro e, aos dez anos de idade, desfilou numa escola de samba do morro, a Azul e Branco. Ou seja, não fossem as reviravoltas que a vida dá, sua história teria tido cores bastante diferentes. O enredo começou a mudar quando ele tinha 12 anos e se mudou para outro morro da zona norte do Rio de Janeiro, o da Mangueira. Morto na manhã de...