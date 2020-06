Magazine Morre, aos 91 anos, criador da logo ‘I love NY’ Ao The New York Times, a esposa dele, Shirley, informou que a morte foi causada por um derrame

Um dos maiores designers da história e dos grandes responsáveis por mudar a fama de Nova York no final do século passado, o americano Milton Glaser morreu nesta sexta (26), aos 91 anos. A causa foi um derrame, segundo sua mulher, Shirley, disse ao jornal The New York Times. Glaser, nascido no Bronx em 1929, era filho de imigrantes húngaros e contava que havia decidi...