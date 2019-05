Magazine Morre, aos 89 anos, o diretor de teatro Antunes Filho Ele estava internado desde o começo da semana e morreu nesta quinta, 2

Um dos mais importantes encenadores do teatro brasileiro, o diretor Antunes Filho morreu aos 89 anos nesta quinta-feira, 2. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com câncer de pulmão. O diretor completaria 90 anos em 12 de dezembro. O velório será no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, na região central da capital, a partir das 8h desta s...