Morre, aos 87 anos, o ator Lafayette Galvão

Ator de novelas como Paixões Proibidas, A Viagem e A Próxima Vítima, o também escritor e roteirista Lafayette Galvão morreu na noite de sexta-feira, 7, aos 87 anos. Ele estava internado havia duas semanas no Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio. Segundo o atestado de óbito, a morte de Galvão foi causada por sépsis pulmonar. O anúncio foi feito pe...