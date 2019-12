Magazine Morre aos 79 anos a atriz francesa Anna Karina, estrela da Nouvelle Vague Francesa de origem dinamarquesa, a intérprete de rosto pálido e grandes olhos azulados filmou ao todo sete filmes com Godard, que foi seu parceiro durante quase toda a década de 1960

Anna Karina, mais conhecida por seus papéis nos filmes do diretor francês Jean-Luc Godard - e uma das figuras mais notórias do Nouvelle Vague -, morreu no último sábado, 14, em Paris, por causa de um câncer não especificado, aos 79 anos. A informação foi confirmada neste domingo, 15, pelo seu agente à AFP. Francesa de origem...