Magazine Morre aos 67 anos o consultor e palestrante Rafael Sampaio Profissional do segmento de publicidade, Sampaio foi vítima de um enfarte

Um dos principais nomes do marketing e publicidade do Brasil, o consultor, palestrante e colunista Rafael Sampaio morreu aos 67 anos na última sexta-feira (12) vítima de um enfarte. Sampaio foi colunista do POPULAR por anos e foi vice-presidente executivo da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), entidade à qual se dedicou por quase 30 anos. Durante sua trajetó...