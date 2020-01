Magazine Morre, aos 58 anos, Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids Vítima de um infarto, Flavio dirigia além do The Voice Kids, a última edição do Popstar, exibido aos domingos

O diretor geral do The Voice Kids, Flavio Goldemberg, morreu na madrugada desta terça-feira (28) aos 58 anos, vítima de um infarto. Flavio estava à frente da direção geral de dois realities musicais da emissora: ‘The Voice Kids’, que está no ar em sua quinta edição, e ‘Popstar’, cuja terceira temporada terminou em dezembro de 2019. A gravação da nova fase de Batalhas d...